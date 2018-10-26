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Київ став у заторах (КАРТА)

Київ паралізували масштабні затори, викликані переважно ДТП.

Центральна частина столиці завмерла у заторах. На карті на даний момент позначено майже 20 дорожньо-транспортних пригод.

Внаслідок масштабної ДТП рух на Набережному шосе сильно ускладнено ще з обіду.

Також сильні затори спостерігаються біля станцій метро: Льва Толстого, Палацу спорту, Печерської та Поштовій площі.

Раніше Факти ICTV писали, що Київавтодор опублікував відео, на якому показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018 року.

Фото: dreamstime.

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