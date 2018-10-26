Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги.
Польща неформально скасувала в пунктах пропуску “зелений коридор”, і це одна з причин черг на українсько-польському кордоні.
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Радіо Свобода.
Міністр підкреслив, що формально нічого не скасовано.
Зелений коридор – це прискорена форма контролю на кордоні, якою користуються громадяни, що не везуть товари з обов’язковим митним оподаткуванням.
– Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги. Звичайно, це і на нашій відповідальності, зокрема кількість евроблях, і ми це знаємо, – сказав Клімкін.
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Він зазначив, що з Польщею вже є домовленості про збільшення кількості пунктів пропуску з чотирьох до восьми.
Як повідомлялося, Клімкін заявляв про підозри в тому, що РФ продає в Польщу вугілля з Донбасу.