Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги.

Польща неформально скасувала в пунктах пропуску “зелений коридор”, і це одна з причин черг на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Радіо Свобода.

Міністр підкреслив, що формально нічого не скасовано.

Зелений коридор – це прискорена форма контролю на кордоні, якою користуються громадяни, що не везуть товари з обов’язковим митним оподаткуванням.

– Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги. Звичайно, це і на нашій відповідальності, зокрема кількість евроблях, і ми це знаємо, – сказав Клімкін.

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Він зазначив, що з Польщею вже є домовленості про збільшення кількості пунктів пропуску з чотирьох до восьми.

Як повідомлялося, Клімкін заявляв про підозри в тому, що РФ продає в Польщу вугілля з Донбасу.