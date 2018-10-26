Кордон між Україною та Білоруссю буде лінією виключно миру та дружби.

Президент Петро Порошенко заявив, що кордон між Україною та Білоруссю буде лінією миру та дружби, передає УНН.

– Саме такі заходи, як цей форум, дозволяють говорити, що кордон між нашими країнами був, є і точно буде лінією миру, лінією дружби, яка посилює довіру і співробітництво нашої держави, – сказав Порошенко.

Президент також відзначив роботу Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії, що свідчить про високий рівень взаєморозуміння.

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До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив свою підтримку Україні і заявив, що білоруси готові допомогти українцям у завершенні війни на Донбасі.