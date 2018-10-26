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Порошенко: Кордон між Україною і Білоруссю – лінія миру та дружби

Кордон між Україною та Білоруссю буде лінією виключно миру та дружби.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що кордон між Україною та Білоруссю буде лінією миру та дружби, передає УНН.

– Саме такі заходи, як цей форум, дозволяють говорити, що кордон між нашими країнами був, є і точно буде лінією миру, лінією дружби, яка посилює довіру і співробітництво нашої держави, – сказав Порошенко.

Президент також відзначив роботу Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії, що свідчить про високий рівень взаєморозуміння.

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До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив свою підтримку Україні і заявив, що білоруси готові допомогти українцям у завершенні війни на Донбасі.

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