Погода в Україні сьогодні, 26 жовтня, буде хмарною із проясненнями.
26 жовтня на більшій частині території України невеликий дощ.
Вночі в Карпатах і на півночі Лівобережжя з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Вночі у західній, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.
На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.
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У Києві синоптики прогнозують слабкий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.
Вдень температура коливатиметься у межах 7-9° тепла.
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