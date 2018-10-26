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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 26 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 26 жовтня, буде хмарною із проясненнями.

26 жовтня на більшій частині території України невеликий дощ.

Вночі в Карпатах і на півночі Лівобережжя з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Вночі у західній, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Читайте: Заморозки та мокрий сніг: прогноз погоди на листопад

У Києві синоптики прогнозують слабкий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Вдень температура коливатиметься у межах 7-9° тепла.

До слова, у вихідні в Україну прийде потепління.

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