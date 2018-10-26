Мінфін розмістив два нові випуски єврооблігацій на $750 млн та $1,25 млрд.

Міністерство фінансів України розмістило єврооблігації на $750 млн з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на $1,25 млрд з терміном обігу до 1 листопада 2028 року, повідомляє прес-служба відомства.

Ставку по 5-річним цінним паперам встановили на рівні 8,994% річних, 10-річним – 9,75% річних.

У Мінфіні очікують, що агентства Standard & Poor’s і Fitch присвоять новим бондами рейтинг не нижче B-.

В процесі збору заявок на придбання цінних паперів взяли участь близько 390 інвесторів, загальний обсяг книги заявок склав $4,9 млрд.

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Залучені кошти спрямують на фінансування дефіциту бюджету і на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у лютому 2019 року на $725 млн.

До слова, перший кредитний транш в рамках нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може надійти у 2018 році.