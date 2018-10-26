У КМДА розповіли, як буде використовуватися вертолітний майданчик екс-президента України Віктора Януковича.

– За результатами технічної ревізії вертолітного майданчика буде вирішено питання про його можливу ​​експлуатацію в санітарній авіації, в тому числі для транспортування важко травмованих бійців АТО в лікувальні установи, – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба столичної прокуратури.

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Також Поворозник додав, що територія конгрессно-виставкового центру Парковий буде використовуватися в культурних і соціальних проектах столиці.

Раніше Факти ICTV писали, що КМДА ухвалила за основу проект рішення про припинення інвестиційного договору щодо будівництва торговельно-розважального центру на Поштовій площі.

Фото: прес-служба столичної прокуратури.