Вітчизняний вугільний державний сектор втратить не менше 261 млн грн через прийняте НКРЕКП рішення знизити ціну вугілля в тарифі теплових станцій до 2090 грн/тонна.

Таку думку висловив голова Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов.

– Раніше ціна вугілля в тарифі була 2535 грн за тонну – це встановлена ​​регулятором ціна. Якби цієї ціни не було, то у нас заборгованість по зарплаті, що сьогодні становить близько 900 млн. грн Така заборгованість була б в два рази більше. За рахунок ціни ми хоч якось щось покращуємо на шахтах. А тепер через зниження ціни вугілля мінус 261 млн. грн – це може вплинути на зарплати шахтарям. Зниження ціни вугілля негативно вплине на шахтарів, – вважає голова Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов.

За його словами, прийняте НКРЕКП рішення про збільшення тарифу Укргідроенерго не було узгоджено з фахівцями і з міністерством, і в підсумку негативно вплине на можливості ТЕС закуповувати українське вугілля.

– Те, що роблять, – не узгоджують рішення з фахівцями, з міністерством, це дуже погано. Зміна тарифу для ТЕС – це зниження купівельної спроможності нашого вугілля, якого ми і так мало видобуваємо. Все повинно бути збалансовано. Якщо такий підхід до тарифів, то давайте тоді вугільникам хорошу дотацію, щоб якось компенсувати. А у нас так: комусь спало на думку – прийняли рішення і вважають, що воно правильне. Ми проти цього, – зазначив Віктор Турманов.

Голова Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України також підкреслив, що, на його думку, сьогодні хтось лобіює інтереси гідрогенераціі.

– Щоб якось приймати рішення по тепловій, гідро, вугільній галузі, потрібно запрошувати всі сторони. Незрозуміло, чому так: сказали, що у гідро погана ситуація – давайте їм тариф піднімемо. Так і в нас у вугільній галузі погана ситуація – давайте ціну на вугілля підвищимо. Це ж не аматорська справа, повинен бути зважений підхід на державному рівні. Ми повинні все збалансувати, щоб енергетики і вуглярі не постраждали, – впевнений Віктор Турманов.

Нагадаємо, 16 жовтня Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула тарифи та інвестпрограму Укргідроенерго, підвищивши тариф на 43%.

На думку народного депутата Сергія Сажко, НКРЕКП, збільшивши тариф для гідроелектростанцій на 43%, поставила під загрозу роботу українських шахт, які недоотримають 260 млн гривень.

Як раніше повідомлялося, на думку експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, постанова НКРЕКП про підвищення тарифу на відпуск електроенергії державної компанії Укргідроенерго може увійти в конфлікт з законодавством України та бути по суті незаконним.