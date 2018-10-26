В Олени Зайцевої, що є підозрюваною у справі про ДТП на вул. Сумській у Харкові, посттравматична енцефалопатія головного мозку.

Олена Зайцева, яка була за кермом Lexus під час ДТП у Харкові, має посттравматичну енцефалопатію головного мозку.

Про це заявив журналістам адвокат Зайцевої Євгеній Мельниченко з посиланням на лікарів СІЗО, повідомляє Укрінформ.

– Діагноз Зайцевій встановили лікарі в СІЗО. У неї посттравматична енцефалопатія головного мозку…

У Зайцевої спостерігається підвищення тиску, і вона потребує обстеження у невропатолога. Такого фахівця в СІЗО немає, – додав адвокат.

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За його словами, можливість для Зайцевої брати участь у судових засіданнях залежить від її стану.

У Київському райсуді кажуть, офіційний запит щодо стану здоров’я Зайцевої направлений у СІЗО, проте відповіді ще немає.

Нагадаємо, під час засідання 24 жовтня Олені Зайцевій стало зле. Адвокат попросила вивести її з зали суду.

Водночас спеціальна комісія харківського обласного Управління охорони здоров’я дійшла висновку, Олена Зайцева здорова та не має протипоказань для перебування в умовах СІЗО.

Фото: Марієнко Андрій/УНІАН