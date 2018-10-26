PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Угода про реадмісію: Білорусь та Україна підписали низку договорів/

Угода про реадмісію: Білорусь та Україна підписали низку договорів

Сьогодні Україна і Білорусь підписали 12 різних угод і контрактів, у тому числі договір про реадмісію.

Угоду про реадмісію підписали міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич та міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє БЕЛТА.

– Хочу подякувати за підписання угоди між Україною та Білорусією про реадмісію. Це точно дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією, підвищити ефективність спільної україно-білоруської боротьби з нею, – заявив президент України Петро Порошенко.

Реадмісія – це згода держави на прийом назад на свою територію своїх громадян, які підлягають депортації з іншої держави.

Крім того були укладені угоди про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту, план консультацій між міністерствами закордонних справ.

Читайте: Зустріч віч-на-віч: про що домовились Порошенко та Лукашенко

Брестський облвиконком уклав договір про міжрегіональне співробітництво з Рівненською облдержадміністрацією та угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із Запорізькою облдержадміністрацією.

Також із Запорізькою областю співпрацюватиме і Могилевський облвиконком. Два документа з українськими регіонами підписав Мінський облвиконком: угода з Запорізькою облдержадміністрацією та меморандум з Київською облдержадміністрацією. Керівники Гомеля і Дніпра поставили підписи під угодою про дружбу і співробітництво.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Петро Порошенко провів зустріч з президентами України попередніх років та обговорив подальший розвиток Української держави.

Фото: dreamstime.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зустріч віч-на-віч: про що домовились Порошенко та Лукашенко
Польща закрила “зелений коридор” на кордоні – Клімкін
Росія продає вугілля з Донбасу до Польщі і Туреччини – Клімкін
Олег Сенцов
Премію Сахарова Сенцов повинен забрати особисто – посольство США
Перебувати в Білорусі потенційно небезпечно для українців – Клімкін
Скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття” замінять – Клімкін
Ракети
Вихід США з ракетного договору – реакція України та ЄС
Дівчина в навушниках ледь не зупинила кортеж Лукашенка
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка