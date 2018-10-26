Сьогодні Україна і Білорусь підписали 12 різних угод і контрактів, у тому числі договір про реадмісію.
Угоду про реадмісію підписали міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич та міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє БЕЛТА.
– Хочу подякувати за підписання угоди між Україною та Білорусією про реадмісію. Це точно дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією, підвищити ефективність спільної україно-білоруської боротьби з нею, – заявив президент України Петро Порошенко.
Реадмісія – це згода держави на прийом назад на свою територію своїх громадян, які підлягають депортації з іншої держави.
Крім того були укладені угоди про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту, план консультацій між міністерствами закордонних справ.Читайте: Зустріч віч-на-віч: про що домовились Порошенко та Лукашенко
Брестський облвиконком уклав договір про міжрегіональне співробітництво з Рівненською облдержадміністрацією та угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із Запорізькою облдержадміністрацією.
Також із Запорізькою областю співпрацюватиме і Могилевський облвиконком. Два документа з українськими регіонами підписав Мінський облвиконком: угода з Запорізькою облдержадміністрацією та меморандум з Київською облдержадміністрацією. Керівники Гомеля і Дніпра поставили підписи під угодою про дружбу і співробітництво.
Раніше Факти ICTV писали, що президент Петро Порошенко провів зустріч з президентами України попередніх років та обговорив подальший розвиток Української держави.
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