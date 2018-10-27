Проросійські бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Поранення отримали двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели обстріл в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

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Стрілянина велася з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

– Два рази протягом доби противник обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі Авдіївки, – йдеться в повідомленні.

Раніше від кулі снайпера на Донбасі загинув 20-річний боєць Андрій Бойко.