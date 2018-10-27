В останню неділю жовтня 2018 року, тобто вночі 28 числа, Україна перейде на зимовий час.

В неділю, 28 жовтня, о 4.00 необхідно перевести стрілки годинника на одну годину назад.

Дата, коли переводять годинники на зимовий час в Україні, затверджена постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року Про порядок обчислення часу на території України.

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При цьому Євросоюз вирішив з 2019 року скасувати перехід на літній і зимовий час після опитування, у ході якого більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.

Щоб забезпечити плавний перехід, Єврокомісія дає державам-членам час до квітня 2019 року.

Останній обов’язковий перехід на літній час в ЄС відбудеться 31 березня 2019 року.

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