Троє постраждалих сьогодні під час аварії у Кривому Розі зараз знаходяться у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє Перший міський.

Трьох потерпілих глядачів госпіталізували. Жінку відвезли у лікарню. Лікарі діагностували у неї закритий перелом шийки стегна.

П’ятирічний хлопчик поступив з закритою травмою грудної клітини. Десятирічна дівчинка все ще перебуває у реанімації. У дитини діагностували струс мозку, але переломів немає, а внутрішні органи цілі. У дівчинки численні садни і забиті місця. Медики оцінюють її стан як украй важкий, але стабільний.

Лікарі викликали консультантів з Дніпра.

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Нагадаємо, що у Кривому Розі на автодромі Кривбас-екстрім автомобіль наїхав на людей. Постраждали чотири людини – дві жінки і дві дитини.