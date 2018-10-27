PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Переломи і травми мозку: що з постраждалими в аварії у Кривому Розі/

Переломи і травми мозку: що з постраждалими в аварії у Кривому Розі

Троє постраждалих сьогодні під час аварії у Кривому Розі зараз знаходяться у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Про це повідомляє Перший міський.

Трьох потерпілих глядачів госпіталізували. Жінку відвезли у лікарню. Лікарі діагностували у неї закритий перелом шийки стегна.

П’ятирічний хлопчик поступив з закритою травмою грудної клітини. Десятирічна дівчинка все ще перебуває у реанімації. У дитини діагностували струс мозку, але переломів немає, а внутрішні органи цілі. У дівчинки численні садни і забиті місця. Медики оцінюють її стан як украй важкий, але стабільний.

Лікарі викликали консультантів з Дніпра.

Читайте: Аварія на перегонах у Кривому Розі: момент наїзду на глядачів потрапив на відео

Нагадаємо, що у Кривому Розі на автодромі Кривбас-екстрім автомобіль наїхав на людей. Постраждали чотири людини – дві жінки і дві дитини.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Аварія на перегонах у Кривому Розі: момент наїзду на глядачів потрапив на відео
Тіло відлетіло у вітрину магазина! У Кривому Розі чоловік збив двох жінок (18+)
Олександр Вілкул: Кривий Ріг вже близько 50 років першим святкує День Перемоги
Без рук і ніг: у Кривому Розі собака відкопала закатоване дитяче тільце
Неймовірне видовище: смерч у Кривому Розі показали крупним планом
У Кривому Розі стався землетрус
порностудия
Під Кривим Рогом викрили порностудію з 15-річними дівчатами
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка