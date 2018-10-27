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Погода в Україні на сьогодні, 27 жовтня (КАРТА)

27 жовтня в Україні без опадів, лише вдень у західних та більшості північних областей невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті та в Карпатах помірні дощі.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°, на півночі Лівобережжя місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Вінниччині місцями 16-19°, на Одещині до 21°.

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У Києві 27 жовтня без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Раніше синоптики вже розповідали, якою буде зима в Україні.

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