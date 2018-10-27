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Президентські перегони 2019: ще один депутат оголосив про участь у виборах

Позафракційний народний депутат, лідер партії Народний контроль Дмитро Добродомов заявляє про готовність брати участь в якості кандидата на президентських виборах.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Я прийняв для себе надзвичайно складне, але виважене рішення: я готовий взяти участь у президентській кампанії. Я щиро сподіваюся на вашу підтримку цього рішення і вірю у нашу спільну роботу заради перемоги, – заявив він на позачерговому з’їзді партії Народний контроль у суботу у Києві.

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