Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Я прийняв для себе надзвичайно складне, але виважене рішення: я готовий взяти участь у президентській кампанії. Я щиро сподіваюся на вашу підтримку цього рішення і вірю у нашу спільну роботу заради перемоги, – заявив він на позачерговому з’їзді партії Народний контроль у суботу у Києві.