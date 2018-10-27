Президент України Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв масових розстрілів української інтелігенції у сибірському урочищі Сандармох у 1937 році.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

– Сьогодні ми з сумом згадуємо жертв масових розстрілів інтелігенції в урочищі Сандармох, яке стало символом Великого терору. 81 рік тому в російській Карелії сталінські кати розстріляли більше тисячі в’язнів Соловецьких таборів, серед яких – понад 300 українців, – написав він.

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Порошенко нагадав про загиблих представників української інтелігенції: Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер’ян Підмогильний, Сергій Грушевський, Володимир Чеховський, Антон, Остап і Богдан Крушельницькі, Павло Филипович, Олекса Влизько, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та ін.

Нагадаємо, в 1937 році в Сибірському урочищі Сандармох стався масовий розстріл представників української інтелігенції і офіцерів армії УНР.

Про масовий могильник в Сандармосі стало відомо лише в 1997 році.

Фото: frocush.livejournal.