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В Україні закон про рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ вступив у силу

Сьогодні вступив у силу закон про рівні права чоловіків і жінок на військову службу, згідно з яким представниці жіночої статі мають право укладати контракт до досягнення граничного віку перебування на службі.

Закон № 2523-VIII про рівні права жінок і чоловіків на військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях знаходиться у відкритому доступі.

Новий закон передбачає, що жінки-військові мають право виходити у добові наряди, але при цьому необхідно дотримуватися законодавства з питань охорони материнства і дитинства. Вагітним жінкам і матерям необхідно надавати оплачувані відпустки та інші належним законодавством пільги.

Також у новому законі введено норму, згідно з якою жінки виконують військові обов’язки на рівних засадах з чоловіками. Зокрема, це правила прийому на службу за контрактом, проходження служби у військовому резерві, виконання обов’язків у запасі.

Відтепер жінки мають право служити до 45 років серед рядових і сержантів і до 60 років у числі вищого офіцерського складу.

Раніше у законі було прописано, що граничний вік перебування жінок у запасі – 50 років, через що представниці цієї статі не могли отримувати більш високі військові звання і відповідні пенсійні виплати. Відтепер такого обмеження на буде.

Також, за новими правилами, від проходження зборів звільняються не всі жінки, як раніше, а тільки вагітні.

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Нагадаємо, що Кабмін затвердив Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.

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