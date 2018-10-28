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Бойовики б’ють із забороненого Мінськими угодами озброєння – ООС

Бойовики порушили режим припинення вогню 4 рази. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

– Опорні пункти наших військ на Приазов’ї, поблизу Водяного, обстріляні з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, вдруге ворог, крім кулеметів, застосував у районі цього населеного пункту ще й гранатомети. Підрозділи, що обороняються, гідно відповідали, – повідомили у прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил.

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Біля Пісків та Опитного бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил не постраждав.

Раніше від кулі снайпера на Донбасі загинув 20-річний боєць Андрій Бойко.

Фото: military_tv_ua

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