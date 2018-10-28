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В Україні вводять моніторинг якості опалення

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, вводить моніторинг показників якості теплопостачання.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Таке рішення дозволить НКРЕ отримувати інформацію про показники якості теплопостачання за трьома напрямками:

  • безперервність теплопостачання
  • якість теплоносія
  • комерційна якість надання послуг

Крім того, введення моніторингу має дозволити регулятору інформувати споживачів і всі зацікавлені сторони про показники якості послуг з теплопостачання та у перспективі враховувати показники якості послуг при встановленні тарифів ліцензіатам ув сфері теплопостачання.

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Нагадаємо, хто і чому платитиме за опалення у Києві утричі менше.

Фото: Pixabay

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