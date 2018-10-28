28 жовтня в Україні відзначають 74-у річницю вигнання нацистських окупантів.

– Ця дата назавжди залишиться у пам’яті всього народу, адже немає в Україні родини, яка б не втратила рідних під час нацистської навали і окупації. Ціною неймовірних зусиль, ціною мільйонів життів нам вдалося зупинити агресора – кожен клаптик нашої землі рясно политий кров’ю наших захисників. Вічна шана і пам’ять тим, хто віддав свої життя за майбутнє прийдешніх поколінь – вільне майбутнє України та всього європейського континенту, – привітав з річницею президент України Петро Порошенко.

У свою чергу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що нацистська окупація України під час Другої світової війни є однією з найтрагічніших сторінок нашої історії.

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– Нацистське вторгнення та окупація кривавими смерчами пронеслися нашою країною і забрали десятки мільйонів життів. Ціною надзвичайних, нелюдських зусиль українці змогли вижити у таких умовах та звільнити власну землю від чергових визволителів, – зазначив глава уряду.

День вигнання нацистських окупантів з України

Вигнання нацистських окупантів з території України почалося у кінці грудня 1942 року. Проте лише після Курської битви влітку 1943 року почалося безповоротне вигнання нацистів з території України.

Межі сучасної території України очистили від ворога силами 4-го Українського фронту 28 жовтня 1944 року.

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