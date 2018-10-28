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Здорожчання цін на газ: регулятор не погодився з пропозицією Уряду

У Державній регуляторній службі відмовилися погоджувати постанову Кабінету міністрів України, за якою ціни на газ для населення повинні зростати у три етапи.

Про це йдеться на сайті регуляторної служби.

Проект з такою ж назвою в регуляторній службі вже розглядали та погодили ще 10 жовтня, але запропонований проект відрізняється від погодженого напередодні.

– У поданих на погодження документах відсутній аналіз регуляторного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту принципам регуляторної політики, – йдеться у документі.

За словами регулятора, вказана редакція документу не відповідає досягнутим раніше збалансованим домовленостям між учасниками ринку природного газу.

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У службі заявляють, що розробники постанови не дотрималися принципів державної регуляторної політики, визначених законом.

Нагадаємо, як зросте ціна на газ до 2020 року.

Фото: Pixabay

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