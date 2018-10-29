Упродовж минулої доби бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, тричі – із забороненого озброєння. Один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.
28 жовтня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.
Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС.
Ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.
У районі населеного пункту Кримське (Луганський напрямок) противник застосовував 120-мм міномети.
Біля Луганського (Донецький напрямок) і Гнутового (Маріупольський напрямок) ворог застосовував 82-мм міномети.
Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.
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Найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов’ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку.
Для вогневого впливу окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об’єднаних сил діяли адекватно ситуації.
За даними розвідки, трьох окупантів було знищено, ще шістьох поранено.
До слова, Foreign Policy відредагувало інтерв’ю заступника глави СММ ОБСЄ Александра Хуга про “відсутність РФ” на Донбасі.
Фото: Міноборони