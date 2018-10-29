Упродовж минулої доби бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, тричі – із забороненого озброєння. Один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

28 жовтня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.

Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС.

Ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

У районі населеного пункту Кримське (Луганський напрямок) противник застосовував 120-мм міномети.

Біля Луганського (Донецький напрямок) і Гнутового (Маріупольський напрямок) ворог застосовував 82-мм міномети.

Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

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Найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов’ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку.

Для вогневого впливу окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи Об’єднаних сил діяли адекватно ситуації.

За даними розвідки, трьох окупантів було знищено, ще шістьох поранено.