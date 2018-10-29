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Курс долара в Україні продовжить зростати – прогноз

Цього тижня прогнозується зростання курсу долара. На міжбанку американська валюта може торгуватися на рівні 28,3-28,4 грн, на готівковому ринку – близько 28,2/28,4 грн.

– Цього тижня ми чекаємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3-28,4 грн, а наявний долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн, – йдеться у аналізі форекс-компанії Альпарі, що є у розпорядженні Укрінформу.

Так, минулого тижня курс долара до гривні зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,5%.

З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлюваний НБУ, зріс з 28,18 грн до 28,27 грн (+0,3%).

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Нагадаємо, Володимир Гройсман озвучив курс долара на 2019 рік.

 

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