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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 29 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 29 жовтня, буде сонячною, місцями невеликий дощ.

Погода 29 жовтня в Україні буде без опадів. Лише на Прикарпатті, Закарпатті, Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних і центральних областях подекуди туман. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°. У південній частині та на Закарпатті місцями 21-23°.

Читайте: Заморозки та мокрий сніг: прогноз погоди на листопад

У Києві буде сонячно. Вітер південний, 5-10 м/с. Вдень синоптики прогнозують 16-18° тепла.

До слова, днями у горах Криму випав перший сніг, а на Ай-Петрі зафіксували 2 см снігового покрову.

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