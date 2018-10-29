Погода в Україні сьогодні, 29 жовтня, буде сонячною, місцями невеликий дощ.
Погода 29 жовтня в Україні буде без опадів. Лише на Прикарпатті, Закарпатті, Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці у західних і центральних областях подекуди туман. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°. У південній частині та на Закарпатті місцями 21-23°.
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У Києві буде сонячно. Вітер південний, 5-10 м/с. Вдень синоптики прогнозують 16-18° тепла.
До слова, днями у горах Криму випав перший сніг, а на Ай-Петрі зафіксували 2 см снігового покрову.
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