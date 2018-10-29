PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Пилипенко: Об’єднавши зусилля, зупинимо комунальний терор/

Пилипенко: Об’єднавши зусилля, зупинимо комунальний терор

Партія Відродження пропонує створити в парламенті депутатське об’єднання Зупинимо комунальний терор з метою недопущення подальшого підвищення цін на газ в Україні.

Про це заявив голова Політради Партії Відродження Володимир Пилипенко.

– Ще влітку ми попереджали про те, що нинішня тарифна політика влади позбавлена будь-якої логіки, її можна назвати комунальним терором щодо населення країни. Це фактично грабунок громадян! На жаль, відтоді ситуація тільки погіршилася. Жодна політична сила самостійно не в змозі захистити українців від цього комунального терору. Тут не допоможуть акції протесту, які зараз почали організувати різні політичні сили, – потрібні спільні дії у парламенті, які б на законодавчому рівні зупинили цю вакханалію з тарифами, – заявив Володимир Пилипенко.

Він додав, що саме для ефективної боротьби за рівень тарифів, посильний для українців, Партія Відродження закликає до об’єднання зусиль усього депутатського корпусу.

Читайте: Підвищення тарифів на газ: чи вистачить субсидій на всіх

– Ми пропонуємо всім партіям, які декларують свою незгоду з тарифною політикою, об’єднати зусилля, сформувати депутатське об’єднання та розробити чіткий план спільних дій. Упевнений, якщо партії хочуть не просто піаритися на цій темі, а реально захистити людей від комунального терору, вони підтримають нашу ініціативу. Хочу наголосити, що часу для цього насправді не так багато, адже країну очікує ще радикальніше підвищення тарифів – на 40%, як того вимагає МВФ. Тому надзвичайно важливо відкинути всі розбіжності між політиками і почати діяти, діяти вже зараз, – закликав голова політради Партії Відродження.

Нагадаємо, депутатська група партія Відродження вимагає провести аудит тарифів на комунальні послуги в кожній області. А також – відмовитися від подорожчання газу для населення на вимогу МВФ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відродження пропонує усім фракціям парламенту об’єднати зусилля, аби зупинити комунальний терор
У Відродженні пропонують провести референдум про вступ України в НАТО та ЄС
Відродження наполягає на виконанні рішення КСУ щодо соцгарантій чорнобильцям
ЦВК має бути представлена всіма парламентськими партіями – Відродження
Віктор Бондар Відродження
Відродження пропонує підвищити штрафи за незаконне перевезення товарів
Відродження пропонує запровадити матеріальну відповідальність за неправомірні перевірки бізнесу
Відродження підтримає законопроект про антикорупційний суд з пропозиціями міжнародних партнерів
Депутати Відродження привітали ветеранів із Днем перемоги
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка