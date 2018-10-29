Партія Відродження пропонує створити в парламенті депутатське об’єднання Зупинимо комунальний терор з метою недопущення подальшого підвищення цін на газ в Україні.

Про це заявив голова Політради Партії Відродження Володимир Пилипенко.

– Ще влітку ми попереджали про те, що нинішня тарифна політика влади позбавлена будь-якої логіки, її можна назвати комунальним терором щодо населення країни. Це фактично грабунок громадян! На жаль, відтоді ситуація тільки погіршилася. Жодна політична сила самостійно не в змозі захистити українців від цього комунального терору. Тут не допоможуть акції протесту, які зараз почали організувати різні політичні сили, – потрібні спільні дії у парламенті, які б на законодавчому рівні зупинили цю вакханалію з тарифами, – заявив Володимир Пилипенко.

Він додав, що саме для ефективної боротьби за рівень тарифів, посильний для українців, Партія Відродження закликає до об’єднання зусиль усього депутатського корпусу.

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– Ми пропонуємо всім партіям, які декларують свою незгоду з тарифною політикою, об’єднати зусилля, сформувати депутатське об’єднання та розробити чіткий план спільних дій. Упевнений, якщо партії хочуть не просто піаритися на цій темі, а реально захистити людей від комунального терору, вони підтримають нашу ініціативу. Хочу наголосити, що часу для цього насправді не так багато, адже країну очікує ще радикальніше підвищення тарифів – на 40%, як того вимагає МВФ. Тому надзвичайно важливо відкинути всі розбіжності між політиками і почати діяти, діяти вже зараз, – закликав голова політради Партії Відродження.

Нагадаємо, депутатська група партія Відродження вимагає провести аудит тарифів на комунальні послуги в кожній області. А також – відмовитися від подорожчання газу для населення на вимогу МВФ.