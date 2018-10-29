Документ-сервіс Готово перестав оформляти закордонні паспорти, ID-картки та довідки про відсутність судимостей.

Про це повідомляється на сайті Готово.

Оформлення закордонного паспорта, ID-картки та довідки про відсутність судимостей більше не доступне у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП Документ.

Читайте: ID-картки: усі нюанси

На сайті ДП Документ повідомляється, що у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубно та Сарнах стала доступна послуга виїзного оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Документ-сервіс Готово є комунальним підприємством, яке було створено для комфортного і швидкого доступу українців до адміністративних послуг.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як оформити ID-карту.

Фото: gotovo.net.ua.