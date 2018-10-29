Документ-сервіс Готово перестав оформляти закордонні паспорти, ID-картки та довідки про відсутність судимостей.
Про це повідомляється на сайті Готово.
Оформлення закордонного паспорта, ID-картки та довідки про відсутність судимостей більше не доступне у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП Документ.
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На сайті ДП Документ повідомляється, що у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубно та Сарнах стала доступна послуга виїзного оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Документ-сервіс Готово є комунальним підприємством, яке було створено для комфортного і швидкого доступу українців до адміністративних послуг.
Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як оформити ID-карту.
Фото: gotovo.net.ua.
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