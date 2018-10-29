У Львові відсьогодні призупинили опалювальний сезон для населення через потепління.

– Згідно з нормативними документами, опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура становить +8°C. Натомість, коли середньодобова температура вища +8°C, це є підставою для зупинення опалювального сезону. Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +18°C, було прийнято рішення призупинити подачу опалення до житлових будинків, – повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Читайте: В Україні вводять моніторинг якості опалення

Натомість, подачу опалення до лікарень, поліклінік, садочків не призупинятимуть.

Нагадаємо, у Львові 10 жовтня розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ, а з 22 жовтня – для населення та інших споживачів.

Фото: dreamstime.