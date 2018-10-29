У Москві заявили, що приєднання України до НАТО створить для Росії “колосальну військову й економічну проблему”.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації говорять, що оборонятимуться в разі приєднання України та Грузії до НАТО.

Про це заявив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ Андрій Келін, передає УНІАН.

Він переконаний, що Росії доведеться витрачати ресурси на те, аби “розмістити на кордоні з Україною оборонні сили”.

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– Для нас це буде колосальна військова й економічна проблема. Нам доведеться вибудувати оборонний пояс поблизу нашої нинішньої третьої столиці – Сочі, – сказав він.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.