Державна служба статистики звітує про збільшення середньої зарплати українців за рік.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2018 року порівняно з вереснем 2017 року збільшилася на 23% і становила 9042 грн.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Зазначається, що порівняно із серпнем 2018 року середня номінальна зарплата збільшилася на 0,7%.
Реальна заробітна плата у вересні 2018 року порівняно із вереснем 2017 року збільшилася на 12,9%, а порівняно із серпнем 2018 року – знизилася на 1,2%.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.
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