Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заявив, що його цікавлять зміни в Україні, а не посада президента.

– Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України – Ред.), мене цікавлять зміни в країні, – заявив сьогодні Вакарчук на лекції у Харкові.

При цьому він зазначив, що політична культура в Україні залишилася на рівні 1991 року, і свою мету він бачить у тому, щоб змінити цю ситуацію, пише Українська правда.

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На питання про те, чи є він зараз політичним діячем, чи музикантом, Вакарчук відповів розмито: “Життя покаже”.

До слова, раніше Вакарчук поділився своїми думками щодо майбутнього курсу України.