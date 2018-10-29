PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Вакарчук назвав мету і дав відповідь на питання про президентство/

Вакарчук назвав мету і дав відповідь на питання про президентство

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заявив, що його цікавлять зміни в Україні, а не посада президента.

– Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України – Ред.), мене цікавлять зміни в країні, – заявив сьогодні Вакарчук на лекції у Харкові.

При цьому він зазначив, що політична культура в Україні залишилася на рівні 1991 року, і свою мету він бачить у тому, щоб змінити цю ситуацію, пише Українська правда.

Читайте: Вакарчук назвав найнеобхіднішу реформу для України

На питання про те, чи є він зараз політичним діячем, чи музикантом, Вакарчук відповів розмито: “Життя покаже”.

До слова, раніше Вакарчук поділився своїми думками щодо майбутнього курсу України.

 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Президентські перегони 2019: ще один депутат оголосив про участь у виборах
Що чекає Україну після виборів 2019 – прогноз астролога
Аграрна партія візьме участь у президентських і парламентських виборах
Рейтинги кандидатів у президенти України за результатами опитування ВГО ППІ
Тимошенко: Донбас буде звільнено, а нова влада займеться розвитком деокупованих територій
Тягнибок пропонує Кошулинського як єдиного кандидата в президенти від націоналістичних сил
Вибори 2019: що загрожує за продаж голосу
Пасивними громадянами легше маніпулювати: чому варто піти на вибори
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка