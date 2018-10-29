Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заявив, що його цікавлять зміни в Україні, а не посада президента.
– Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України – Ред.), мене цікавлять зміни в країні, – заявив сьогодні Вакарчук на лекції у Харкові.
При цьому він зазначив, що політична культура в Україні залишилася на рівні 1991 року, і свою мету він бачить у тому, щоб змінити цю ситуацію, пише Українська правда.
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На питання про те, чи є він зараз політичним діячем, чи музикантом, Вакарчук відповів розмито: “Життя покаже”.
До слова, раніше Вакарчук поділився своїми думками щодо майбутнього курсу України.
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