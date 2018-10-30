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Станція метро Площа Льва Толстого зачинена через мінування

Станція метро Площа Льва Толстого була зачинена через повідомлення про мінування. Зараз роботу відновлено.

Оновлено о 21.50. Станцію метро Площа Льва Толстого відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

20.51. Станція метро не працює на вхід і вихід, зачинена і пересадочна станція.

Про це повідомив Київський метрополітен у Facebook.

– Станція Льва Толстого + пересадка закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування. Проводиться перевірка, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Коли у Києві увімкнуть опалення – Кличко назвав терміни

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко озвучив нові терміни будівництва метро на Троєщину.

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