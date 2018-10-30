Сім членів екіпажу затриманого в Україні російського судна Норд повернулися у Крим. Одночасно з ними Росію залишили сім українських моряків судна ЯМК-0041.

Про обмін моряків повідомив прес-секретар уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової Олексій Зловедов, передає Інтерфакс.

– Обмін відбувся, сім наших моряків на сімох українських, – сказав він.

За словами Зловедова, капітан судна, щодо якого порушено кримінальну справу, залишається в Україні.

“Уповноважена з прав людини” в окупованому Криму Людмила Лубіна додала, що обмін відбувся у пункті пропуску Армянськ.

За її словами, в обміні брали участь 8 українських і сім російських моряків.

Читайте: Україна продасть на аукціоні арештоване російське судно Норд

Прес-секретар ДПСУ Олег Слободян поки не готовий коментувати ситуацію і порадив звернутися в офіс українського омбудсмена.

У прес-службі Людмили Денисової повідомили, що поки не можуть коментувати те, що відбувається.

Нагадаємо, 25 березня ДПСУ затримала російський сейнер Норд із десятьма членами екіпажу на борту.

Капітана судна обвинувачують за ст. Порушення порядку в’їзду/виїзду на окуповану територію України з метою завдання шкоди інтересам країни.

Пізніше капітану повідомили про підозру у незаконному рибному добувному промислі.

Іншим членам екіпажу ставили в провину Незаконний перетин кордону. За це передбачено штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 15 діб адміністративного арешту.