Олександр Терещук став новим головою Київської обласної державної адміністрації. Факти ICTV з’ясували, які посади раніше займав новоспечений керівник Київщини.

Олександра Терещука призначено на посаду голови Київської ОДА 30 жовтня 2018 року указом Президента України Петра Порошенка.

Терещук народився 1964 року у Вінницькій області. У 1991 році закінчив Київську вищу школу Міністерства внутрішніх справ.

З березня 2008 року по березень 2010 року – заступник начальника Головного управління МВС України в місті Києві, начальник Управління кадрового забезпечення.

З березня 2010 року по червень 2012 року працював начальником Голосіївського районного управління Головного управління МВС України в місті Києві.

З червня 2012 року по листопад 2012 року обіймав посаду начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

З 17 листопада 2012 року по липень 2014 року очолював Управління МВС України у Волинській області.

З 22 липня 2014 року по 5 червня 2015 року був начальником Головного Управління МВС України у місті Києві.

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3 липня 2015 року Порошенко скасував люстрацію Терещука. 14 грудня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що звільнив Терещука і декількох високопоставлених співробітників столичного главку.

З квітня 2016 року по 30 жовтня цього року Терещук перебував на посаді першого заступника голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, Яків Смолій був обраний новим главою Національного банку України.

Фото: УНІАН