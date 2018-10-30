За добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях військ операції Об’єднаних сил. Одного українського військового поранено.

Бойовики заборонене озброєння не використовували, але збільшили інтенсивність застосування стрілецької зброї, зокрема великокаліберної, повідомляє прес-центр ООС.

– Ворог вів вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське, – йдеться у повідомленні.

З початку доби окупанти зі стрілецької зброї обстріляли позиції наших військ у районі Павлополя.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ знищено, ще двох – поранено.

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Фото: Міноборони