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Погода в Україні на сьогодні, 30 жовтня (КАРТА)

30 жовтня в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ.

Прогноз погоди на сьогодні, 30 жовтня, публікує Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани. Вітер південно-східний – до 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на Закарпатті та півдні Одещини до 14° тепла.

Вдень 15-20°, у північних, Харківській та Луганській областях 11-16°.

ЧитайтеЗаморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на листопад

Раніше синоптики вже розповідали, якою буде зима в Україні.

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