Рада безпеки ООН сьогодні проведе відкрите засідання щодо ситуації на Донбасі.
Про це повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.
– Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання, присвячене ситуації на окупованих територіях України, – заявив дипломат.
Уточнюється, що Радбез ООН збереться о 21.00 за київським часом.
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Днями Росія заявила в ООН, що готується до війни.
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