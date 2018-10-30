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Радбез ООН збирається на засідання щодо ситуації в Україні

Рада безпеки ООН сьогодні проведе відкрите засідання щодо ситуації на Донбасі.

Про це повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

– Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання, присвячене ситуації на окупованих територіях України, – заявив дипломат.

Уточнюється, що Радбез ООН збереться о 21.00 за київським часом.

Читайте: Трамп сказав, яка “найгірша подія” трапилася з Росією

Днями Росія заявила в ООН, що готується до війни.

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