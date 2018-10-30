Найвищу зарплату у Києві отримують монтажники систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту та аспірації – 20 тисяч грн.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби зайнятості.

На другому місці за розміром зарплат – директора з маркетингу, на третьому-фахівці-аналітики з дослідження товарного ринку (від 20 тисяч гривень і більше).

Також великі зарплати у охоронців, директорів дошкільних виховних установ, головних інженерів, бригадирів підприємств метрополітенів, монтажників зовнішніх трубопроводів (16-19 тисяч гривень).

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Фінансові директори, режисери-постановники, рихтувальники кузовів, чистильники металу, плавильники, кранові електрики і пакувальники отримують зарплату на рівні 15 тисяч гривень. Серед тих, хто заробляють від 14 тис. грн – менеджери на автомобільному транспорті, начальники управління і кондитери.

Менеджери з маркетингу, головні державні податкові інспектори, контролери матеріалів і виробів отримують від 13 тисяч гривень. А замикає перелік найбільш високооплачуваних професій столиці шляховий майстер (12 960 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.