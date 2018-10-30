PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / РФ готує санкції проти 360 українських компаній і 50 фізичних осіб - ЗМІ/

РФ готує санкції проти 360 українських компаній і 50 фізичних осіб – ЗМІ

Росія готує список санкцій, в який потраплять 360 компаній України і понад 50 фізичних осіб.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на джерело у кабінеті міністрів.

У повідомленнях сказано, що уряд РФ закінчує роботу над постановою про санкції щодо України.

При цьому прізвища людей, які потрапили до списку санкцій, не уточнюються. Проте наголошується, що “там буде багато цікавих відкриттів для громадян України”, які побачать, що “деякі їхні лідери, які дотримуються радикальних поглядів, у тому числі у відносинах між двома країнами і народами … не проти при цьому заробити на цих самих відносинах”.

Читайте: Щоб Росія зрозуміла. Наймасштабніші навчання НАТО з часів холодної війни

Нагадаємо, що 22 жовтня Володимир Путін підписав указ, яким вводяться санкції щодо України.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Санкції Росії проти України: чому це лише маневр відволікти російське суспільство
Санкции России против Украины: Путин играет в классическую теорию игр
Україна-Росія
Путін ввів санкції проти України
єс
ЄС ухвалив новий режим санкцій за хімічні атаки
Раді пропонують забрати звання народних артистів у Ані Лорак, Лободи та Козловського
Студія
Санкції проти 112 Україна та NewsOne: причини та кому це вигідно
Рада ініціює санкції проти засновників 112 Україна і NewsOne
Італія ініціює пом’якшення санкцій проти РФ на засіданні Євроради
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка