Росія готує список санкцій, в який потраплять 360 компаній України і понад 50 фізичних осіб.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на джерело у кабінеті міністрів.

У повідомленнях сказано, що уряд РФ закінчує роботу над постановою про санкції щодо України.

При цьому прізвища людей, які потрапили до списку санкцій, не уточнюються. Проте наголошується, що “там буде багато цікавих відкриттів для громадян України”, які побачать, що “деякі їхні лідери, які дотримуються радикальних поглядів, у тому числі у відносинах між двома країнами і народами … не проти при цьому заробити на цих самих відносинах”.

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Нагадаємо, що 22 жовтня Володимир Путін підписав указ, яким вводяться санкції щодо України.