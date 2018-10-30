Результативність роботи – це контактувати і прямо спілкуватися з людьми, вникати в суть проблем і оперативно їх вирішувати.

Про це в інтерв’ю виданню BigMir розповів новий голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук.

– Моє бачення роботи – це виїжджати до людей, спілкуватися з ними, виникати в їх проблеми. Обов’язково залучати представників районних адміністрацій, місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів. І найголовніше – вирішити проблему вже сьогодні, прямо на місці. Все інше – планово і під жорстким контролем, – зазначив голова Київської ОДА.

Він додав, що першочергове завдання на новій посаді – це налагодження системної роботи в самій облдержадміністрації, скорочення бюрократії та чітка взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами.

– У першу чергу я планую налагодити роботу облдержадміністрації. Необхідно привести в порядок усі процеси всередині самої установи, щоб рішення всіх інших проблем не спотикалися об бюрократію, відсутність грамотної системи роботи і відповідальних осіб. Необхідно налагодити чітку координацію і повну взаємодію з контролюючими органами, які повинні працювати на область, – заявив Терещук.

В інтерв’ю керівник області розповів, що однією з головних проблем регіону є корумпованість місцевих чиновників, яку він, в координації з органами внутрішніх справ, має намір припиняти жорстко і безкомпромісно.

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– Як тільки мені надійшла пропозиція, я взяв час подумати. Поговорив з друзями, знайомими, родичами, що живуть в області. Поїздив по містах регіону, розпитав людей про проблеми. І ось що кажуть: головна проблема – це корумповані місцеві чиновники. Вони живуть як феодали, хоча всі знають, що крадуть. Я вже озвучував свою позицію, але повторю ще раз: якщо є факт корупції – людина повинна сидіти в тюрмі. Тільки так ми побудуємо сильну, правову державу. Тільки так ми наведемо порядок в країні, – додав глава ОДА.

На його думку, через низки президентських, парламентських і місцевих виборів найближчі кілька років будуть неспокійними, тому одна з головних задач глави області – це забезпечення безпеки людей і порядку на вулицях.

– Важливо не допустити будь-яких провокацій, спроб розхитати ситуацію, поставивши під загрозу цілісність країни. Так що роботи буде багато, але я до неї готовий, і впевнений – з усіма викликами ми успішно впораємося, – упевнений Терещук.

Він також зазначив, що в перші дні на посаді невідкладно займеться перевіркою готовності регіону до наступаючої зими. На його думку, необхідно оперативно і швидко вирішити всі незакриті питання по опалювального сезону, оскільки часу вже майже не залишилося.

– Я склав список всіх нагальних проблем області, і на першій же нараді вимагатиму від підлеглих запропонувати варіанти, як їх вирішити. А в цілому, звертаючись до журналістів, скажу – дайте мені і моїй команді час, і ми відзвітуємо про результати роботи. Ми наведемо порядок в Київській області – я знаю, як цього досягти, – підсумував Олександр Терещук.

Нагадаємо, що Петро Порошенко звільнив Олександра Горгана та призначив Олександра Терещука на посаду голови Київської ОДА.