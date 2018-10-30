Петро Порошенко звільнив Олександра Горгана та призначив Олександра Терещука на посаду голови Київської ОДА.

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Горгана з посади голови Київської обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Олександра Терещука.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Указом № 348/2018 від 30 жовтня президент звільнив Горгана з посади голови Київської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Указом № 349/2018 від 30 жовтня Порошенко призначив на цю посаду першого заступника голови Одеської облдержадміністрації Олександра Терещука.

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– Головне завдання, яке я ставлю новому голові ОДА – це захист людей, в тому числі і соціальний захист. Ми маємо бути абсолютно відкритими до проблем людей і не класти проблеми у “довгу шухляду”, а вирішувати їх, — сказав Порошенко під час представлення Терещука на новій посаді.

Нагадаємо, в березні цього року Яків Смолій був обраний новим главою Національного банку України.

Фото: Думская