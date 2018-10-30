Столична влада планує наприкінці року виділити ще 200 млн грн на доплати освітянам, що передбачені у поточному році, які не виплатили через недоотриману субвенцію з держбюджету.

За словами голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександра Яцуня, столичним освітянам не виплатили муніципальні надбавки та надбавки за престижність через дефіцит субвенції, передає УНІАН.

Субвенція – це дотацією місцевим бюджетам з державного бюджету.

Надбавки у вересні не було виплачено через відсутність коштів. Але і в жовтні, після рішення Київради компенсувати дефіцит коштів держсубвенції за рахунок коштів місцевого бюджету, освітяни знову не отримали муніципальні надбавки, а надбавка за престижність була виплачена частково.

Зокрема, за вересень і жовтень молодий вчитель в Києві недоотримав в сумі двох надбавок 3 тис. 800 грн, а вчитель вищої категорії – 4 тис. 700 грн.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зауважив, що Київрада в жовтні виділила 100 млн грн, що складає близько третини від потреби покриття існуючого дефіциту держсубвенції.

– Потрібно трохи більш ніж 366 млн грн до кінця поточного року для галузі для виплати зарплати освітянам. Частина коштів вже прийшла. Другий транш, ми думаємо орієнтовно на середину листопада – це близько 120 млн грн. І решта коштів будуть виділені десь в середині грудня, щоб забезпечити грудневу зарплату, – зазначив Поворозник.

Раніше Факти ICTV писали, що Мінсоцполітики розробило законопроект, згідно з яким роботодавець буде платити пеню за затримку зарплати.

Фото: Nazar Ryabukha | Dreamstime.com