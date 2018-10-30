Вчора українська співачка Анастасія Приходько заявила, що хоче податися в політику і планує робити це за допомогою партії Батьківщина та команди Юлії Тимошенко. Факти ICTV розібралися, які успіхи були в українських зірок шоу-бізнесу та спорту у політиці.

Відомі зіркові політики України

За час незалежності Україна побачила досить багато зірок, які пішли в політику, серед яких були актор Богдан Бенюк, боксер Віталій Кличко, співачка Злата Огнєвіч, футболіст і тренер Олег Блохін.

Подібний тренд не новий для світу і спостерігається як в розвинутих країнах (США, Німеччина, Італія), так і в багатьох країнах третього світу. Звичайно, кількість зірок на політичній арені розвинутих країн менша, оскільки політичні інститути там вже сформовані, та й люди не так сильно довіряють знаменитостям (хоча тренд популізму також набирає обертів в Європі).

Давайте ж розглянемо кількох українських зірок-політиків та подивимося, чого вдалося досягти їм за час свого перебування на різних посадах.

Богдан Бенюк

Актор Богдан Бенюк став частиною політичного життя країни іще у 1997 році, коли входив до Партії зелених України, проте став народним депутатом від партії ВО Свобода на виборах у 2012 році. А у 2015 році актора обрали до Київської міської ради 8 скликання.

За час своєї посади у Верховній Раді Бенюк активно брав участь у політичних дискусіях, виступаючи на трибуні та вносячи правки до законопроектів. Звичайно, це не можна порівняти з майже щоденними виступами лідерів фракцій, проте на тлі інших зірок, він зробив досить багато.

Актор також зареєстрував 51 законопроект, проте він сам не може сказати, наскільки сильно допоміг країні за цей час.

– Не знаю, я не думаю про це. Я не думав про це, що мені досягти довелось. Якби ви мене запитали: чи люблю я свою дружину? Я не думаю про це. Я її люблю, та й все. Я роблю свою роботу депутатську і не думаю про те, що я досягнув. Може, я щось не знаю? Може, я неправильний депутат, – відповів Бенюк на запитання журналістки 5 каналу щодо досягнень за період роботи народним депутатом.

Злата Огнєвіч

Українська співачка, що представляла країну на конкурсі Євробачення у 2013 році, Злата Огнєвіч подалася у політику в 2014 році у складі фракції Радикальної партії Олега Ляшка й стала народним депутатом 8-го скликання. Була головою підкомітету з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Проте за час своєї депутатської діяльності зробила досить мало – подала усього 2 законопроекти та стільки ж разів виступала в Раді. Крім того, вона пропустила голосування за визнання Росії державою-агресором, за обов’язкове володіння держслужбовцями українською мовою.

Майже через рік, 10 листопада 2015 року, Огнєвіч вирішила скласти депутатські повноваження.

Віталій Кличко

Мабуть одним з найуспішніших зірок-політиків є боксер та чинний мер Києва Віталій Кличко. Активне політичне життя спортсмена почалося іще у 2006 році, коли він балотувався до Верховної Ради та Київради в якості очільника блоку Пора — ПРП. Крім того, Кличко намагався стати мером Києва.

Проте він двічі програв Леоніду Черновецькому (2006 та 2008 роки). У 2010 році боксер очолив партію УДАР Віталія Кличка, якій у 2012 році вдалося потрапити до Верховної Ради 7-го скликання. Проте найбільше Кличко відомий за своєю роботою на посаді мера Києва, яку здобув під час виборів у 2014 році.

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Перше, що зробив спортсмен на посаді мера – ліквідував залишки наметів на Майдані Незалежності після Революції гідності. За перший рік роботи Кличка у Києві запровадили електронну форму оплати парковок, відкрили велосипедну доріжку на Труханів острів та запустили проект Питна вода з-під крану в Оболонському районі столиці.

За два роки роботи новому меру вдалося створити 37 нових скверів та демонтувати 10 тис. рекламних кіосків, а також збільшити інвестиції у місто. У 2017 році Київ став лідером з наповнення бюджету реалізації соціальних програм та інфраструктурних проектів. Того ж році у столиці відкрили реконструйовану Поштову площу.

Під час роботи мером Кличка часто критикували представники опозиції за наближених до нього людей, які мають відношення до нелегальних забудов у Києві. Також його критикували за знесення МАФів, оскільки це “знищує малий та середній бізнес”.

– Демонтуються лише ті кіоски, які не мають дозволів, не сплачують податків в бюджет міста, підключаються незаконно до електромереж і псують зовнішній вигляд міста, – заявив тоді Кличко.

Олег Блохін

Відомий тренер Олег Блохін подався у політику в 1998 році, коли став народним депутатом за списком Всеукраїнського об’єднання Громада. У парламенті був членом комітету Верховної Ради з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту і туризму.

У 2002 році Блохіна обрали до Верховної Ради 4-го скликання від Комуністичної партії України. У цьому скликанні він був головою підкомітету з питань олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень комітету ВР з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту і туризму.

"Долгая память хуже, чем сифилис, Особенно в узком кругу. Такой вакханалии воспоминаний. Не пожелать и врагу".('Аквариум', "Синий альбом", 1981 год) (https://youtu.be/q_PLFge7hj8) Опубліковано Валерієм Калнишем Середа, 5 вересня 2018 р.

За час свого перебування на посаді народного депутата відомий тренер не відзначив себе великою активністю, зареєструвавши усього 2 законопроекти.

Зарубіжний досвід



Як вже згадувалося раніше, не тільки в Україні зірки потрапляють у політику, проте їх результати у розвинутих країнах набагато кращі. Одними з найбільш упізнаваних прикладів у США стали 40-й президент США Рональд Рейган та губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.

Не дуже вдалий актор Рейган, став американським президентом у 1981 році і залишався ним до 1989 року. Він не був людиною, яка була дуже обізнана у політиці та її процесах, проте не боявся окреслити загальний план та віддавати його подальшу розробку професіоналам своєї справи.

Одним з його найбільших досягнень стала так звана Рейгономіка, тобто економічна політики Рейгана. Її суть зводилася до того, щоб знизити податки, аби відродити ділову активність в країні. І за час свого перебування на посаді Рейган дійсно знижував прибутковий податок та дуже сильно підняв економіку США.

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Актор Арнольд Шварценеггер працював у дещо менших масштабах, ставши губернатором штату Каліфорнія у 2003 році. Новий губернатор зосередився на проблемі дорожнього руху і того, що з ним пов’язано. Він скасував непопулярне підвищення податку під час реєстрації авто. Проте невдовзі проти нього розгорнулася кампанія компромату, під час якої 15 жінок звинуватили актора у сексуальних домаганнях.

Також Шварценеггер відомий тим, що відмовився від зарплатні губернатора, оскільки достатньо заробив за час своєї акторської кар’єри.

Проте це не допомогло актору завершити перебування на посаді губернатора з рекордно низькими рейтингами (23% підтримки).

Тобто, як показує практика, більшу роль у зірок грає команда, яку вони проводять з собою. Адже навіть Шварценеггер, якого багато хто підтримував в його прагненнях, не зміг втілити у життя всі свої задуми.

Можливі зіркові обличчя у політиці

Ближче до президентських виборів спекуляція щодо участі українських зірок у передвиборчий гонці посилюється все більше. І українці мріють побачити у президентському кріслі співака Святослава Вакарчука, актора Володимира Зеленського, а дехто навіть підтримує Анастасію Приходько у політиці.

Проте не всі до неї лояльні і не хочуть бачити політичних маніпуляцій.

– Чесно кажучи, мені пофігу на те, хто придбав права на чергову артисткиню. Припускаю, що пофігу не тільки мені, а й величезній частині зафейсбучного і фейсбучного населення, які просто не знають хто це, тим більше не розуміють навіщо це потрібно… На все це я би не звернув жодної уваги, якби не один важливий момент, котрий я побачив на скріні поста артисткині. Бо я так і не зрозумів, якого х**а, ви (мова не тільки про неї, а й про всіх інших “патріотів”, що лізуть в політику) приплітаєте до свого “усвідомленого вибору” фотки з військовими? Це ваш вибір, а не цих військових людей! Якого х***а ви маніпулюєте військовими, приплітаючи їх до своїх “усвідомлених” політичних вподобань?, – написав у Facebook блогер Mason Lemberg.

Повертаючись до Вакарчука, можна сказати, що остаточної відповіді щодо можливого висунення на пост президента музикант не дав.

– Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України – Ред.), мене цікавлять зміни в країні, – заявив Вакарчук на лекції у Харкові.

Крім того, він неодноразово розповідав про те, які саме зміни бачить в країні, як наприклад реформа судової системи під час якої він запропонував повністю оновити суддівській корпус. Проте ідеї музиканта досить поверхові, за що його неодноразово критикували.

Іще однією популярною особою сьогодні є Володимир Зеленський, якого багато хто бачить наступним президентом України. Сам актор зізнався, що його засипають питаннями щодо участі у президентських виборах наступного року. Він також неоднозначно відповів на питання і людям залишається тільки гадати, що ж задумав Зеленський.

Як ми бачимо, актори у політиці – це завжди непередбачуваний результат. З одного боку люди, які дійсно намагаються щось змінити, можуть опустити руки через шквал критики або хибні уявлення щодо політики, а з іншого – зірки, що хочуть домогтися змін і не важливо, чи буде це цілком їхня заслуга. Тому українцям варто добре подумати перш ніж ставити галочку навпроти наступної зірки у політиці.