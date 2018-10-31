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Богомолець: Кабмін таки виділив кошти на лікування важкохворих за кордоном

Кабінет міністрів України погодився з вимогами пікетувальників, які стояли під стінами Міністерства охорони здоров’я, та дав згоду виділити кошти на лікування важкохворих українців за кордоном.

Про це повідомила народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.

– Гарантійні листи від МОЗ нарешті отримали не тільки всі ті, хто довгих 72 дні жив під стінами міністерства та вимагав справедливості, а й ті, хто чекав на рішення вдома, біля своїх хворих близьких. Кошти на лікування виділені з невикористаних на кінець року залишків та коштів, які вже довгий час знаходяться без використання на рахунках іноземних клінік, – заявила парламентар.

Вона також додала, що за дні протестів померла одна людина, у багатьох від додаткового стресу загострилися хвороби, і вони потрапили до лікарні. Хоч, за словами Ольги Богомолець, Міністерство охорони здоров’я подає це рішення як власну перемогу, роблячи собі з цього піар.

– При цьому МОЗ забуває згадати, що на те, щоб змусити чиновників до такого рішення, знадобилися 72 дні протесту, пікети громадських організацій та втручання народних депутатів. А перші листи від Мінфіну про перерозподіл залишкових коштів ми надіслали до міністерства ще у квітні. Також в МОЗ забули, як їхнє керівництво ховалося від хворих людей, заходячи через чорний хід, як відверто брехало всім, що для перерозподілу залишкових коштів потрібне рішення Верховної Ради, і що винні у всьому депутати, і врешті-решт – що грошей немає. Все знайшлося – і воля ухвалити рішення, і кошти, після того, як стало зрозуміло, що люди з-під стін МОЗ не підуть і будуть помирати там, – обурилася народний депутат.

Вона також зазначила, що цієї ситуації не виникло б, якби в Україні проводилися справжні реформи, спрямовані на поліпшення життя людей. Та додала, що вже скоро чинний уряд піде, і в України з’явиться шанс розпочати справжні зміни в інтересах всіх українців, а не обраних олігархів.

– Якби уряд дослухався до рішення парламентських слухань 2015 року про Медичну реформу та впровадив реальну реформу на основі загальнообов’язкового державного медичного страхування, як зроблено в більшості європейських країн, а тепер вже й у Молдові та Казахстані, – всі без винятку важкохворі українці могли б отримувати високоякісну та доступну допомогу, не вдаючись до протестів. Не було б ганебної “черги смерті” МОЗ, а в Україні робили б трансплантацію всім тим, хто її потребує, – підсумувала Ольга Богомолець.

Нагадаємо, у 2019 медреформа в Україні продовжить свою дію і торкнеться сімейних лікарів, платних послуг та оформлення медичних карт.

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