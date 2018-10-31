Кілька десятків людей перекрили вулицю в Києві з вимогою відновлення електроенергії в їхньому житловому будинку.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві перекрили дорогу. Вони вимагають відновити подачу електроенергії.

Про це повідомляє Громадське.

Кілька десятків людей перекрили вулицю, вони збираються продовжувати протест. У будинку, який відключили від електроенергії об 11 ранку, 30 жовтня, проживають близько 2 тисяч людей.

– Перекрили дорогу, бо відключили електропостачання, це житловий комплекс, в який входить будинок 19А, де знаходиться 760 квартир. Поверховість будинку — 35 поверхів. Люди не мають змоги приготувати поїсти, — розповів місцевий мешканець Вадим.

Мешканці одного з будинків поблизу Харківського шосе в Києві залишились без світла, тому перекрили дорогу. Вони пропускають тількі «швидкі», звичайні авто вимушені розвертатись, через що виникають сварки pic.twitter.com/TmwMXeEH0U — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 октября 2018 г.

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За його словами, будинок відключили за борги ДТЕК Київські електромережі у розмірі 2,7 мільйона гривень.

Після перекриття протестувальниками Харківського шосе, тимчасово заблоковано рух автобусів маршрутів № 42, 51, 45, 63, 115, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Роботу автобусів маршрутів №№ 45, 51,63 організовано:

автобус № 45 від Дарницької площі до. ст. м. Дарниця;

автобус № 42 до вул. Шептицького;

автобус № 51 до ст. м. Либідська;

автобус № 63 до ст .м. Лісова;

автобуси маршруту № 115 до Контрактової пл.

А також з вул. Привокзальної автобусний маршрут № 45 – до просп. Григоренка, автобусний маршрут № 51 – до ст. м. Чевоний хутір, маршрут № 63 – вул. Привокзальна – ст. м. Червоний хутір.

Нагадаємо, 30 жовтня у ДТЕК Київські електромережі заявили про відключення від електрики двох багатоповерхівок ЖК Мега Сіті.

Фото: hromadske.ua