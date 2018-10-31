За минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

– Окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 6 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Унаслідок обстрілів, 30 жовтня, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, – йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Facebook у середу вранці.

За минулу добу, бойовики здійснили обстріли українських позицій у районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське.

– З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Авдіївки, Пісків, Ломакиного і Луганського. Опорні пункти наших військ біля останнього окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цього населеного пункту на Світлодарському напрямку противник застосував важке озброєння найбільше – 3 рази, – відзначили в штабі ООС.

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За даними української розвідки, протягом доби трьох бойовиків НВФ знищео і ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна разом з США, Францією і Німеччиною готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.