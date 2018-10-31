PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ООС: ворог атакував із забороненої зброї біля Луганського/

ООС: ворог атакував із забороненої зброї біля Луганського

За минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

– Окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 6 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Унаслідок обстрілів, 30 жовтня, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, – йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Facebook у середу вранці.

За минулу добу, бойовики здійснили обстріли українських позицій у районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське.

– З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Авдіївки, Пісків, Ломакиного і Луганського. Опорні пункти наших військ біля останнього окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цього населеного пункту на Світлодарському напрямку противник застосував важке озброєння найбільше – 3 рази, – відзначили в штабі ООС.

Читайте: Засідання Радбезу ООН: “вибори” в ОРДЛО можуть стати початком нової агресії РФ

За даними української розвідки, протягом доби трьох бойовиків НВФ знищео і ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна разом з США, Францією і Німеччиною готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ООС: противник не застосовував заборонену зброю, одного військового поранено
Радбез ООН збирається на засідання щодо ситуації в Україні
Бойовики стріляють зі 120 та 82-мм мінометів, поранено бійця
Бойовики б’ють із забороненого Мінськими угодами озброєння – ООС
оос
На Донбасі поранено двох військових ЗСУ
Лукашенко – Порошенку: Треба припинити війну! Ми до ваших послуг
Александр Хуг
Ми не робимо висновків. Хуг пояснив “відсутність РФ” на Донбасі
Ірина Геращенко
Російську техніку на базарі не купиш. Геращенко відповіла Хугу
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка