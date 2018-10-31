ПАТ ДТЕК Київські електромережі відновить електропостачання багатоповерхівок Мега-Сіті по вулиці Харківське шосе відразу після сплати частини боргу і підписання графіка погашення решти боргу.

Про це повідомив директор з продажу ДТЕК Київські електромережі Віктор Мельников, пише Українська правда.

За його словами, таке рішення було прийнято в результаті переговорів, які тривали з 9 ранку з представниками балансоутримувача будинків ТОВ Дом-сервіс 19.

– Є попередні домовленості: частина боргу в сумі близько 250 тисяч гривень вони платять сьогодні, решта – близько 2,7 мільйона (2 мільйони станом на кінець вересня і 1 мільйон гривень боргу за жовтень – Ред.) – вони погашають до 1 липня 2019 року. Але не 31 червня, а частинами протягом року, – сказав Мельников.

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Він додав, що зараз ці усні домовленості оформляються документально.

– Якщо ми сьогодні побачимо цей перший платіж у 250 тисяч і якщо ТОВ Дом-сервіс 19 підписує графік погашення боргу, то ми відразу готові відновити електропостачання будинків, – заявив Мельников.

На уточнююче питання, скільки потрібно часу на відновлення електропостачання, представник компанії зазначив, що потрібно близько 1 години.

Нагадаємо, 30 жовтня у ДТЕК Київські електромережі заявили про відключення від електрики двох багатоповерхівок ЖК Мега Сіті.