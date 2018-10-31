Сьогодні в Україні очікується тепла погода.
Температура повітря протягом дня складе 16-21 градус тепла. Вночі очікується 7-14 градусів тепла.
Істотні опади малоймовірні, лише в західних і північних областях пройдуть невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях очікується волога погода з невеликими дощами. Температура повітря вдень 17-21 градус тепла.
У північних областях — без істотних опадів, місцями слабкий дощ. Температура повітря вдень 10-17 градусів тепла.
У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 12-18 градусів вище нуля.
У центральних областях опади малоймовірні. Температура повітря вдень 15-21 градус вище нуля.
На півдні України — суха тепла погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.
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