Сьогодні в Україні очікується тепла погода.

Температура повітря протягом дня складе 16-21 градус тепла. Вночі очікується 7-14 градусів тепла.

Істотні опади малоймовірні, лише в західних і північних областях пройдуть невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях очікується волога погода з невеликими дощами. Температура повітря вдень 17-21 градус тепла.

У північних областях — без істотних опадів, місцями слабкий дощ. Температура повітря вдень 10-17 градусів тепла.

У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 12-18 градусів вище нуля.

У центральних областях опади малоймовірні. Температура повітря вдень 15-21 градус вище нуля.

На півдні України — суха тепла погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.

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