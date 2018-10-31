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Порошенко підписав закон для відновлення кредитування

Президент Петро Порошенко підписав закони про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення кредитування і про вдосконалення функціонування фінансового сектора.

Порошенко підписує указ

Про це він повідомив на зустрічі з представниками українського та іноземного бізнесу.

– Навколо цього закону, підпис під яким очікувала Україна в ці дні, велося багато дискусій. Вважаю, що закон про зміни до деяких законодавчих актів про відновлення кредитування дуже необхідний. Влада повинна розчистити шлях для відновлення економіки, а економічний розвиток неможливий без фінансового ресурсу, – сказав глава держави, передає Інтерфакс-Україна.

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Порошенко також підкреслив важливість удосконалення механізмів функціонування фінансового сектора і підписав відповідний закон.

– Цей закон передбачає новий порядок формування складу наглядових рад, забезпечення прозорості діяльності державних банків, які сьогодні складають більше половини фінансового сектора країни. Більшість в цих радах повинні складати незалежні члени, незалежні директори, – зазначив він.

Нагадаємо, 3 липня 2018 року парламент прийняв у цілому закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (№6027-д). Документом пропонується зменшити фінансове навантаження на позичальників, що сприятиме відновленню економіки і активізації кредитування фізичних осіб, спростити процес і зменшити витрати боржників і кредиторів при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів.

Закон Про вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні, прийнятий Радою 5 липня 2018 року, передбачає, що наглядова рада держбанку складається з 9 членів, з яких 6 членів повинні бути незалежними, а 3 члени – представниками держави від президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради.

Фото: АП

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