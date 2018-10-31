Якщо Верховна Рада прийме законопроект №8591, програма Доступні ліки буде заблокованою.

Так, представник ГО Всеукраїнська аптечна палата В’ячеслав Сауц попереджає, якщо скандальний законопроект буде прийнятий, під загрозою опиняться найуразливіші категорії громадян України.

Зокрема сердечники, астматики і діабетики, яким держава компенсує вартість життєво важливих ліків за програмою Доступні ліки.

За його словами, кожна невелика аптечна мережа повинна якось спрогнозувати потребу, закупити товар у дистриб’юторів з відстрочкою платежу за повною ціною, потім відпустити його практично безкоштовно і очікувати відшкодування від держави.

Загалом мережа не вкладеться в відстрочку платежу, тобто буде заблокована відвантаження всього товару дистриб’ютором.

– Це прямий шлях до тотального дефіциту ліків. А також переукладання договорів з аптеками-учасницями програми може затягнутися на 2 – 3 місяці, адже договір цей тристоронній, за участю державних органів, що відрізняються слабкою мобільністю в порівнянні з комерційними організаціями, – продовжує Сауц.

Виходить, якщо в районі немає аптек, то жодна з них не зможе без підписаного договору здійснити видачу медикаментів, в тому числі за програмою Доступні ліки.

Крім того, свої прогнози також дає директор громадської організації Аптечна професійна асоціація України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко.

– Якщо закон буде прийнятий, ми станемо свідками грандіозного переділу ринку аптечних установ, багато аптек змушені будуть закритися, а у процесі трансформації ринку такі державні програми як Доступні ліки просто зупиняться і не будуть працювати. Громадяни України від цього точно не виграють, а ті з них, що залежать від щоденного прийому життєво важливих препаратів, конкретно постраждають, – вважає Руденко.

Експерти також переживають, якщо депутати проголосують за вищевказаний закон, це може привести до повного колапсу на ринку. Оскільки документ передбачає обов’язкову наявність вищої фармацевтичної освіти у власників аптечних мереж.

Закриття аптек, яке неминуче настане в результаті прийняття закону, також позначиться на зайнятості їх працівників. Сьогодні експерти говорять про 40 тисяч потенційних безробітних.

До слова, законопроект №8591 від 12.07.2018 внесли кілька депутатів – Ірина Сисоєнко (Самопоміч), а також Олександра Кужель, Олена Кондратюк (обидві – Батьківщина), Олег Мусій (позафракційний), Ольга Богомолець, Ірина Геращенко (обидві – БПП), Анна Романова (Самопоміч), Тарас Кремінь (Народний фронт), Андрій Шипко (Відродження).

Документ містить норму про те, що ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами видаватися не буде, якщо “в день подачі заяви про видачу ліцензії відстань по прямій лінії від місця запланованого розташування аптеки до найближчої аптеки становить менше 500 метрів”.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило новий перелік препаратів програми Доступні ліки. В оновлений реєстр ліків увійшло 261 торгова назва препаратів.