Співробітники СБУ викрили факти вербування представниками ФСБ РФ і МДБ “Л/ДНР” близьких родичів українських військовослужбовців.

Дружини трьох офіцерів Збройних Сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, повідомляє СБУ.

На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків. Внаслідок чого вони надали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів.

Співробітники російських спецслужб також намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також дані про військові підрозділи, де вони проходять службу, і задіяння в операції Об’єднаних сил.

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Оперативники попередили втягування українок у протиправну діяльність. Після повернення на підконтрольну українській владі територію, жінки співпрацюють зі слідством і дають покази щодо обставин їх вербувань та отриманих завдань.

Раніше стало відомо, що екс-чоловіка олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного завербували в Росії. Чоловіка звинувачують у шахрайстві та державній зраді.