Росія зводить нову військову частину у Брянській області, яка знаходиться менше ніж за 70 км від кордону з Україною.

Про це йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Так, Москва поставить військову частину в місті Унеча.

І, як повідомляється, це місто обрано не випадково: прямо по ньому проходять залізнична розв’язка і траса регіонального значення.

Передбачається, що цільовим призначенням частини стане зберігання запасів матсредств для забезпечення військ РФ.

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Про саме розміщення в Унечі нової в/ч стало відомо після візиту в місто заступника командувача військами Західного військового округу РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-лейтенанта Андрія Булиги.

Крім нього місто відвідали також заступник губернатора Сергій Сергєєв і військовий комісар Брянської області Андрій Соломенцев, повідомляють місцеві ЗМІ. Вони безпосередньо обговорювали створення нової в/ч.

Нагадаємо, РФ переселила у Крим 108 тисяч росіян.